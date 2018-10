Das können Diesel-Fahrer jetzt tun

Moers Eine persönliche Klage gegen Autohersteller ist risikoreicher, geht aber deutlich schneller. Wem Geld und Mut dazu fehlen, kann sich ab dem 1. November der Musterfeststellungsklage von ADAC und Verbraucherzentralen anschließen.

Geschäftsführer Thomas Borusiak sieht den Kanister Diesel lieber halbvoll als halbleer. Nach all den schimpfenden Kunden in den Jahren 2015, 2016 und 2017 fällt das nicht leicht. „Mittlerweile haben nahezu alle unserer Kunden verstanden, dass uns Händlern Neufahrzeuge geliefert wurden, die nicht den Zulassungsbestimmungen entsprachen.“ Allein bei Minrath in Moers, Kamp-Lintfort, Rheinhausen, Geldern, Kleve und Goch musste bei 8500 Fahrzeugen ein Software-Update eingespielt werden. Vom Wutanfall an der Werkstatt-Annahme hat sich die Sache mit den Betrugsdieseln mittlerweile ins Juristische verlagert. „Wir haben unter Rechtsanwälten eine Menge neuer Brieffreunde“, sagt Borusiak. Ein Mitarbeiter sei Vollzeit zur Dieselsachbearbeitung abgestellt.