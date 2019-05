Weiterbildung in Moers : Zehn Jahre Bildung und Hilfe für Familien

Niederrhein Seit 2009 ist das Evangelische Familienbildungswerk des Kirchenkreises Moers gesetzlich anerkannt. 350 Angebote für Familien an 49 Veranstaltungsorten im Kirchenkreis enthält das Programm im Schnitt.

„Als wir vor zehn Jahren im Kirchenkreis Moers begannen, hatten wir viel vor. Und es ist noch viel besser gekommen.“ Andrea Kröger, Leiterin des Evangelischen Familienbildungswerkes Moers freut sich. Das Werk arbeitet mit 60 Kooperationspartnern zusammen, zum Beispiel mit Familienzentren, Kirchengemeinden, Beratungsstellen und Schulen. 49 Veranstaltungsorte von Alpen bis Friemersheim stehen zur Verfügung. Mehr als 350 Angebote für Familien sind durchschnittlich im Programm. Die Themen reichen von Fragen zur Gesundheit über Kontemplation und Spiritualität bis hin zu offenen Treffs für Eltern in Familienzentren. Sie richten sich immer wieder nach den Bedürfnissen junger Eltern, Familien mit pubertierenden Kindern, Paaren, die ihre Liebe zueinander nicht vom Alltag kaputt machen lassen wollen. Angebote gibt es für Eltern zur digitalen Orientierung (zwischen Bilderbuch und Tablett) wie für Flüchtlingsfamilien in Neukirchen-Vluyn und Rheinhausen mit ihrer besonderen Situation der Integration. „Auch Tageseltern bilden wir aus. Und weil sie auch nach der Qualifizierung noch Begleitung brauchen, haben wir Coachings und Gesprächsangebote für sie organisiert.“

Anerkennung kommt nicht nur von Kursteilnehmenden, sondern auch vom Landschaftsverband Rheinland. Seit 2009 erkennt es das Evangelische Familienbildungswerk Moers als Einrichtung der Familienbildung nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen an. Das brachte auch Entlastung für das Werk, das zuvor fast vollständig vom Kirchenkreis Moers finanziert wurde, und gilt als sein eigentliches Gründungsjahr. „Seitdem ist es uns möglich, noch genauer die Bedürfnisse in den Regionen abzudecken“, erläutert Kröger. „Mit Anke Sczesny für Alpen, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn und Martina Oertel für Baerl, Homberg und Rheinhausen sowie mir für Moers, sind wir jetzt in allen Regionen des Kirchenkreises Moers vor Ort für die Familien da.“

Das Adjektiv „evangelisch“ im Namen hat eine besondere Bedeutung. „Wir wollen helfen, dass Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, ihre kreativen Potenziale zu wecken. Denn Kinder sind so genial. Wir stellen für Eltern und Kinder, Erwachsene, Pärchen etc. Räume her, in denen sie miteinander reden können, sich stärken, Freiräume finden und sich inspirieren lassen, sich selbst und Gott zu vertrauen.“