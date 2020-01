Karneval in Moers : Höhner, Mickie Brühl und Nelkenumzug

Frontmann Henning Krautmacher sorgt in der Band „Die Höhner“ für Stimmung (hier auf dem rheinischen Oktoberfest 2019 in Neuss). Foto: Eric Cieslak

Moers Der Karneval startet ab Samstag durch. Es gibt mehrere Höhepunkte: im Sitzungskarneval zum Beispiel bei der Damensitzung der Karnevalsfreude Holderberg, bei der gleich zwei große kölsche Bands aufspielen.

Mit einer Karnevalsparty des Garde Corps Moers ging vor fünf Wochen die fünfte Jahreszeit im Haus Engeln in die Weihnachtspause. Am kommenden Samstag, 4. Januar, startet sie dort erneut.

Die Karnevalsgesellschaft Humorica lädt ab 19.11 Uhr zu ihrer Haussitzung ein, die an der Römerstraße in Asberg eine genauso lockere Sitzung haben dürfte wie die Karnevalsparty vor fünf Wochen. Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. haben ihr Kommen zugesagt, um ihren Hofstaat vorzustellen und ihr Lied „Kommt lasst uns tanzen, kommt lass uns feiern“ zum Besten zu geben, wie es das italienische Reispflückerinnen- und Partisanenlied mit närrischem Refrain unterlegen ließ.

Info Weitere Informationen gibt es online Internet Die großen Sitzungen sind meistens frühzeitig ausverkauft. Manchmal gibt es noch ein paar Restkarten. Empfehlenswert ist es, sich über die Internetseiten der einzelnen Karnevalsvereine zu informieren: www.garde-corps-moers.de www.humorica.de www.kgk-moers.de www.narrenzunft-homberg.de www.karnevalsfreunde-holderberg.de www.kgfidelio-moers.de

Viertes Januarwochenende: Narrenzunft Homberg

Am zweiten und dritten Wochenende im Januar singt das Prinzenpaar des Kulturausschusses Grafschafter Karneval (KGK) es seltener, bevor die heiße Phase der Session am vierten Wochenende losgeht.

Es ist das Wochenende der KG Narrenzunft Homberg, der das Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. (Motto: „Karneval im Blut, uns geht es gut“) genauso angehört wie das Kinderprinzenpaar Chris I. und Anna II. („Die Mäuse tanzen auf der Mauer, und wir haben genauso Power“). Für Freitag, 24. Januar, lädt die Narrenzunft zur Herrensitzung in die Glückauf-Halle nach Homberg-Hochheide ein, am Samstag, 25. Januar, ab 13.11 Uhr zur Kindersitzung und am gleichen Tag ab 18.11 Uhr zur Damensitzung.

Fünftes Januarwochenende: Karnevalsfreunde Holderberg

Das letzte Wochenende im Januar gehört den Karnevalsfreunden Holderberg. Sie lassen es vorzeitig am Donnerstag, 30. Januar, krachen. Zur Damensitzung haben sie ein kölsches Programm zusammengestellt, das in der Domstadt so nur selten an einem Tag geboten wird. Es spielt die Gruppe Höhner, die sich unter Frontmann Henning Krautmacher mit Titeln „Ich bin ne Räuber“, „Die Karawane zieht weiter“ oder „Dicke Mädchen haben schöne Namen“ längst in den närrischen Olymp gesungen hat.

Dann steht die Mickie-Brühl-Band im Rampenlicht der Henri-Guidet-Halle, die mit Hits wie „Ein Hoch auf die Liebe“, „Zo Fooss nach Kölle jonn“ und „Die Nächte am Rhing sind immer lang“ erneut für kölsche Stimmung sorgen wird. Dazu treten der kölsch-afrikanische Comedian Motombo sowie die kölsche Büttnerdnerin Achnes Kasulke auf. Kasulke, die in Nettetal-Kaldenkirchen zu Hause ist, steht in Kapellen auch bei der Gala-Sitzung am Samstag, 1. Februar, auf der Bühne, die auf die Herrensitzung am 31. Januar folgt.

Fünftes Januarwochenende: KG Fidelio

Die Damensitzung der KG Fidelio am Freitag, 31. Januar, war sehr schnell nach dem Start des Vorverkaufs ausverkauft. Deshalb hat die Karnevalsgesellschaft für den Tag darauf eine zweite Damensitzung im Rheinkamper Kulturzentrum organisiert. Die Sitzung am Freitag, 31. Januar, beginnt um 19 Uhr. Hingegen beginnt die zusätzliche Sitzung am Samstag, 1. Februar, bereits um 16 Uhr. Außerdem lädt die KG Fidelio für Samstag, 8. Februar, zur Herrensitzung ein. Los geht es an diesem Abend für die Herren um 19 Uhr.

Altweiber, Nelkensamstagszug und Karnevalssonntag

Am Donnerstag, 20. Februar, werden zwischen Homberg, Moers und Neukirchen-Vluyn die Rathäuser gestürmt. Dann haben die Frauen das Sagen. Am 22. Februar startet um 13.30 Uhr der Nelkensamstagzug in Hochheide. Wenn das Wetter trocken ist, stehen über 100.000 Narren an den Straßen bis zum Moerser Rathaus, um Helau zu rufen, zu feiern und Kamelle zu sammeln. Für das „kleine“ Prinzenpaar, das sich in der Mitte des größten Karnevalsumzugs am linken Niederrhein einreiht, und für das „große“, das am Ende mitfährt, ist der närrische Lindwurm Höhepunkt der Session.

Mareike I. und Alfred I. bei der Prinzenproklamation. Foto: Christoph Reichwein (crei)