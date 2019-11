Moers : Das Bollwerk präsentiert vier „Sisters of Comedy“

Britta Weyers. Foto: Veranstalter

Moers Am 12. November stehen Leticia Wahl, Salomé, Ilka Luza und Britta Weyers auf der Bühne. Der Vorverkauf für das Comedy-Arts-Special läuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Bollwerk 107 ist in diesem Jahr Teil der bundesweiten Comedyveranstaltung „Sisters of Comedy“ am 12. November. 258 Künstlerinnen werden an diesem Tag auf über 40 Bühnen im deutschsprachigen Raum zu erleben sein. Bereits 2018 fand das an weltweite feministische Aktionen wie „One Billion Rising“ angelehnte Bühnenformat auf Initiative der Künstlerinnen Carmela De Feo (La Signora), Dagmar Schönleber und Patrizia Moresco an rund 20 Veranstaltungsorten erstmals statt.

Das Bollwerk 107 will mit einem „dem Comedy-Arts-Gedanken verbundenen Programm unterstreichen, dass Frauen nicht nur einen ironischen Blick auf ihre männlichen Lebensgenossen haben, sondern krachend politisch, furios feminin, derbe divenhaft und durchaus selbstironisch sind“, so Betti Ixkes, künstlerische Leiterin des Internationalen Comedy-Arts-Festivals Moers und verantwortlich für die Comedy-Arts- Specials im Bollwerk 107.

Vier Frauen unterschiedlicher Generationen stehen auf der Bühne. Die Autorin, Lyrikerin, Pianistin und Reisepoetin Leticia Wahl stammt aus der Poetry-Slam-Szene. Ihre Texte, Lyriks und Songs katapultierten die junge Marburgerin schnell auf die Spitzenplätze deutschsprachiger Slammeisterschaften. Am 25. April 2020 wird Leticia Wahl auch mit ihrem Soloprogramm zu Gast im Bollwerk 107 sein.

Ilka Luza. Foto: Veranstalter

Eine Allrounderin in Sachen Komik ist die Artistin Salomé. Bereits als Kind tanzte sie an der Deutschen Oper Berlin, ihre Schauspielausbildung in Paris finanzierte sie als Straßenkünstlerin. Später studierte sie Clown & Pantomime in Madrid.

Ilka Luza ist als Schauspielerin und Sängerin auf Theaterbühnen (Springmaus-Theater Bonn, Kresch-Theater Krefeld, Placebo-Theater Münster) ebenso zu Hause, wie im Fernsehen. Mit ihrer Kollegin Britta Weyers realisierte sie ihr Comedy-Projekt „Wunderwummen“. Weyers ist dann auch die vierte dieser Frauenriege. Sie ist ebenfalls Schauspielerin und Sängerin, jüngere Zuschauer könnten sie auch als Außenmoderatorin der „Sendung mit der Maus“ kennen. Egal ob Kabarett, Drama oder Theatersport – ihr eigentliches Zuhause ist die Bühne. Ihr aktuelles Soloprogramm „Wunschvorstellung“ ist ein musikalisch verwegener Abend über Wunschverzettelungen und wüste Verwünschungen.

Leticia Wahl. Foto: Veranstalter

„’Sisters of Comedy’ ist jedoch viel mehr als nur ein unterhaltsamer Abend mit Frauen für alle“, so Betti Ixkes, „die Show verstehe sich auch als Sprachrohr all jener Frauen, die Solidarität oder finanzielle Unterstützung benötigen“. So fließen Teile der Eintrittsgelder der Bollwerk-Veranstaltung dem Verein Frauen helfen Frauen zu.

Salomé. Foto: Veranstalter

12. November 2019, 20 Uhr, Bollwerk 107, Zum Bollwerk 107. Die Tickets kosten ab 23 Euro / ermäßigt 19,70 Euro im Vorverkauf und sind über ADticket.de oder bollwerk107.de sowie an den üblichen Vorverkaufsstellen in Moers erhältlich.

(rp)