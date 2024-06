Programm am 12. Juni Tag der offenen Tür in der Diakoniestation Moers

Einen Ausflug in die Geschichte der ambulanten Pflege unternehmen die Besucher und Besucherinnen der Diakoniestation Moers am Tag der Offenen Tür. Er findet statt am Mittwoch, 12. Juni, im Zeitraum von zwölf bis 16 Uhr im großen Veranstaltungsraum der Einrichtung am Hanns-Albeck-Platz 4 in Moers. Anlass ist ein besonderes Jubiläum: Die Grafschafter Diakonie besteht seit 100 Jahren.