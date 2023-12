Kultur in Moers Das bietet das Krimifestival 2024

Krimifreunde sollten sich schon mal in die Startlöcher begeben: Am Samstag, 9. Dezember, beginnt der Vorverkauf für das Krimifestival Moers 2024. Die Karten für manche Veranstaltungen waren in den vergangenen Jahren teils schnell vergriffen. Und das Programm ist diesmal „hochkarätig, vielleicht noch hochkarätiger“ als in der Vergangenheit, sagte am Donnerstag Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein. Von Anfang an – mithin jetzt zum achten Mal – begleitet die Kulturstiftung der Sparkasse das Stelldichein der Krimiautoren in Moers als Sponsor. Warum? „Weil’s super ist“, sagte Malaponti bei der Vorstellung des Programms.