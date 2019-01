Kino in Moers : Filmkultur steht auf dem Stundenplan

Der Film „Das schönste Mädchen“ ist einer von vielen Kinofilmen, die Schüler im Unterricht sehen können.

Moers Die Schul-Kino-Wochen NRW finden ab dem 24. Januar auch im Atlantic Kinocenter in Moers statt.

Zum zwölften Mal bringen die Schul-Kino-Wochen NRW die Filmkultur und das Kinoerlebnis auf den Stundenplan. 120 Kinos in ganz Nordrhein-Westfalen – so viele wie nie zuvor – öffnen vormittags die Türen und bieten vom 24. Januar bis 6. Februar ein attraktives Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedensten Unterrichtsthemen, Veranstaltungen mit spannenden Gästen sowie kostenlosem pädagogischem Begleitmaterial zu allen Filmen. Die Schul-Kino-Wochen, veranstaltet von „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „Film + Schule NRW“, einer gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes, hatten bei ihrer vergangenen Ausgabe mehr als 122.000 Schüler und Lehrer zu Gast. In Moers finden die Schul-Kino-Wochen im Atlantic Kinocenter statt. Anmeldungen ab jetzt möglich. Die Schul-Kino-Wochen fördern die Filmbildung und machen den außerschulischen Lernort Kino für Schüler erlebbar. Dafür steht ein Filmprogramm mit rund 100 Titeln zur Verfügung, aktuelle Kinohits ebenso wie moderne Klassiker, Dokumentarfilme wie Animationsfilme. Sonderprogramme zu den Themen „Künstliche Intelligenz“ oder „Der ländliche Raum im Film“ sowie ein Filmprogramm zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unter dem Titel „17 Ziele – eine Zukunft“ bieten vielfältige Anknüpfungspunkte für alle Altersstufen und Schulformen. Darüber hinaus vermitteln Kinoseminare und Lehrerfortbildungen zur Filmanalyse und zu urheberrechtlichen Fragen im Unterricht vertiefende Erkenntnisse zu unterschiedlichen Aspekten des Mediums Film.

Zahlreiche Filmschaffende geben bei den Filmgesprächen im Anschluss an ausgewählte Vorführungen spannende und aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit und die Hintergründe der Filmproduktionen. Michael Bully Herbig, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor des bewegenden Fluchtdramas „Ballon“, wird zwei Vorstellungen der Schul-Kino-Wochen NRW besuchen und mit den Schülern diskutieren. Auch Maurizio Magno, der Hauptdarsteller von „Burg Schreckenstein“, die Kostümbildnerin Lucia Faust („Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“) und der Drehbuchautor Clemente Fernandez Gil („Rock My Heart“) haben ihr Kommen bereits angekündigt.

Info Das komplette Programm im Internet Info Sämtliche Informationen zum Programm der Schul-Kino-Wochen sowie die Online-Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.schulkinowochen.nrw.de. Beratung Außerdem steht das Projektteam im LWL-Medienzentrum für Westfalen für persön­liche Beratungen unter der Hotline 0251-591-3055 zur Verfügung.



Schulen können sich zu den Schulkinowochen anmelden : Lernstoff kommt von der Leinwand

Die Schul-Kino-Wochen stehen unter dem Motto: „Zusammen leben. sehen. lernen“. In diesem Sinne bieten Filme wie „Wunder“, „Love, Simon“ oder „Das schweigende Klassenzimmer“ einen altersgemäßen Zugang zu komplexen Themenfeldern wie gesellschaftlicher Teilhabe, Diversität und Ausgrenzung. Das Schulministerium empfiehlt gemeinsame Besuche von kulturell anspruchsvollen Filmen in Kinos ausdrücklich als „gleichwertigen Unterricht“. Ab sofort können sich Schulklassen für die Vorstellungen in 120 Kinos von Aachen bis Wuppertal anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Auch 2019 können Schüler wieder an einem Filmkritikwettbewerb von spinxx.de, dem Onlinemagazin für junge Medienkritik, teilnehmen und Preise für die gesamte Schulklasse gewinnen.

„Vision Kino“ ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Sie wird unterstützt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Filmförderungsanstalt, der Stiftung Deutsche Kinemathek, sowie der „Kino macht Schule“, bestehend aus dem Verband der Filmverleiher, dem HDF Kino, der Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater und dem Bundesverband kommunale Filmarbeit. Die Schirmherrschaft über „Vision Kino“ hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen.

(RP)