Moerser Prinzenpaar : „Orden zu tauschen ist das Schönste!“

MOERS/HOMBERG Kurz vor dem Start in die richtig heiße Phase der Session zeigt das amtierende Grafschafter Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. seine schönsten und wichtigsten Orden.

Grafschafter Prinzenpaar Auf dem Orden des Prinzenpaares ist ein großes Bierfass aus Holz zu sehen, auf dem Alfred I. und Mareike I. sitzen, um mit ihren Biergläsern anzustoßen. Oben ist ihr Motto zu lesen: „Karneval im Blut, uns geht’s gut“. Unten ist das Logo der Sparkasse am Niederrhein zu sehen, von der die Orden gesponsert wurden. „Die Sparkasse, die Volksbank am Niederrhein und die Enni sind unsere drei großen Sponsoren“, berichtet der Prinz und Getränkelogistiker. „Dazu kommen 250 kleine Sponsoren und die Narrenzunft Homberg. Wir werden bei unseren Auftritten von der Prinzengarde der Narrenzunft begleitet. Weil wir nicht allen den Prinzenorden verleihen können, ist er in kleiner Form als Pin erhältlich.“

Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn „Wir haben den Orden von Präsident Dirk Halfmann verliehen bekommen“, erzählt der Prinz. „Er tanzt in der Garde der Blau-Weissen Funken mit. In Köln, Düsseldorf oder Krefeld tanzen oft Männer in den Garden mit. So können die Garden ganz andere Figuren zeigen. Schön wäre es, wenn auch in Homberg oder Moers männliche Tänzer den Weg in die Garden finden würden.“ Alfred I. ist auch in Neukirchen-Vluyn aktiv, gehört dort der Neukirchen-VlüKaGe an. Außerdem ist er Mitglied der Karnevalsfreunde Holderberg.