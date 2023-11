Veranstaltung am 28. November Darum geht es beim 15. Jugendkongress in Moers

Aktiv und aktionsbasiert statt passiv und frontal beschäftigen sich die rund 200 Jugendlichen am Dienstag, 28. November, in der Aula des Gymnasiums in den Filder Benden in verschiedenen Workshops kreativ mit dem Thema, diskutieren und debattieren darüber. Erstmals sind auch die Erwachsenen gefordert: Das Projekt „#netzTalente“ vermittelt digitale und soziale Kompetenzen und soll

schulischen Unterricht und außerschulisches Engagement verzahnen. Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeitende der Jugendzentren, Hauptamtliche verschiedener Bereiche und andere Engagierte in Vereinen und Verbänden können dort gemeinsam Impulse entwickeln, wie Demokratie lernen und Demokratie machen weiterentwickelt werden können.