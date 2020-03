Kampf gegen Krebs : „Darmgesund in Moers“ für Felix-Burda-Award nominiert

„Darmgesund in Moers“ für Felix-Burda-Award nominiert

Am „Darmgesund“-Bus: Ralf H. Nennhaus (St.-Josef-Krankenhaus), Ralf Engels (Bethanien), Chefarzt Christoph Vogt, Leitende Oberärztin Karen Harmsen (beide St. Josef), die Bethanien-Chefärzte Ralf Kubitz und Hans-Reiner Zachert sowie André Filipiak, Koordinator der Kampagne. Foto: Bettina Engel-Albustin

Moers Die von den beiden Moerser Krankenhäusern Bethanien und St. Josef initiierte und von der Stadt Moers unterstützte Präventionskampagne „Darmgesund in Moers“ ist für den Felix-Burda-Award 2020 in der Kategorie „Engagement des Jahres“ nominiert.

Der Preis wird „an innovative, nachhaltige und beispielgebende Engagements auf dem Gebiet der Darmkrebsvorsorge verliehen, welche das Ziel haben, Menschen in Deutschland vor dem Schicksal Darmkrebs zu bewahren, die Darmkrebsvorsorge im Bewusstsein der Menschen zu verankern oder den Betroffenen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen“, so die in München ansässige Stiftung.