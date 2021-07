Renommierter Preis geht nach Moers : Burda-Award für „Darmgesund“-Kampagne

Moers Die Kampagne „Darmgesund in Moers“ hat den renommierten Gesundheitspreis der Felix-Burda-Stiftung in der Kategorie „Engagement des Jahres“ erhalten. Sie brachte 2019 rund 110 Menschen dazu, sich einer Darmspiegelung zu unterziehen.

Zum 18. Mal hat die Felix-Burda-Stiftung ihre Awards verliehen, und eines der Gewinnerprojekte heißt diesmal „Darmgesund in Moers“. Eine unabhängige Expertenjury kürte die maßgeblich von beiden Moerser Krankenhäusern und dem Gastroenterologen Jochen Purrmann im Jahr 2019 durchgeführte Aufklärungskampagne zum Gewinner in der Kategorie „Engagement des Jahres“. Damit erhielt das Projekt unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Christoph Fleischhauer den wohl bekanntesten Preis zum Thema Darmkrebsprävention.

Die Krankenhäuser Bethanien und St. Josef hatten im Rahmen der achtmonatigen Kampagne gemeinsam mit dem niedergelassenen Moerser Gastroenterologen Jochen Purrmann sowie weiteren Partnern für die Darmkrebsvorsorge geworben. Die Ausrichtung und Teilnahme an insgesamt 42 Veranstaltungen, ein Bus mit großflächiger Außenwerbung, ein eigenes Kampagnenmaskottchen und viele weitere Maßnahmen zur Aufklärung in Sachen Darmkrebs waren Teil der umfangreichen Kampagne.

Die sonst im Rahmen einer großen Gala veranstaltete Preisverleihung fand diesmal coronabedingt nicht im Berliner Adlon Hotel Kempinski statt. Dafür produzierten die Veranstalter die Verleihungs-Show als 20-minütige Filme, die sie nacheinander und kategorienweise vom 21. bis 23. Juli auf dem YouTube-Kanal der Felix-Burda-Stiftung veröffentlichen. Für die Kampagne „Darmgesund in Moers“ nahmen den Preis entgegen Ralf Engels als Vorstand der Stiftung Bethanien, die Prokuristin und kaufmännische Direktorin des St.-Josef-Krankenhauses Myriam Olschewski, Jochen Purrmann, sowie der Erste Beigeordnete der Stadt, Wolfgang Thoenes, in Vertretung des Bürgermeisters.

Die Kampagne „Darmgesund in Moers“ war gemeinsam mit zwei weiteren Projekten in der Kategorie „Engagement des Jahres“ nominiert: Ein in zwölf Sprachen übersetztes Comicbuch mit dem deutschen Titel „Dirk, kämpfe um Dein Leben“ des belgischen Arztes Luc Colemont und seiner Organisation Stop Darmkanker. Zudem das Projekt „Mono Polyp“ vom Klinikum Dortmund – eine Augmented-Reality-App, mit der Nutzer:innen in Dortmund standortabhängig virtuelle Polypen jagen können. Drei weitere Projekte waren in der Kategorie „Medizin und Wissenschaft“ nominiert, insgesamt 37 Bewerbungen aus Belgien, der Schweiz und Deutschland waren für beide Sparten eingegangen.