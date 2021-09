Drama in Moers : Dantons Tod: Schlosstheater stellt Vertrauensfragen

Moers Die neue Spielzeit startet am 9. September. Intendant Ulrich Greb und das fünfköpfige Ensemble bringen Georg Büchners „Dantons Tod“ auf die Bühne.

Büchner beschreibe einen Ausschnitt europäischer Geschichte, der in diesen Tagen aktueller denn je sei. Das Drama reizte Greb seit langem. Nun bringt er es zum Auftakt der neuen Spielzeit am 9. September auf die Schlossbühne und verhandelt dort wesentliche Vertrauensfragen. „Dantons Tod besteht zu fast 80 Prozent aus politischen Reden. Jeder versucht, das Volk von seiner Position zu überzeugen“, sagt der Intendant. „Erstaunlich, wie sich die Rhetorik damals und heute gleicht.“ Die Frage bleibt: Welcher Obrigkeit kann man vertrauen? Lange Zeit galt „Dantons Tod“ als unaufführbar, das Gegenteil ist längst bewiesen. Am Schlosstheater soll es mit nur fünf Schauspielern gelingen. Emily Klinge spielt George Danton, Roman Mucha seinen Gegenspieler Maximilien Robespierre. Georg Grohmann ist Camille Desmoulins, Joanne Gläsel Louis de St. Just, jüngster Revolutionär und Hardliner. Die wenigen Frauenrollen, die Büchner mitspielen lässt, übernimmt Matthias Heße. Er repräsentiert zugleich das Volk. „Aus dieser Besetzung ergeben sich neue Reibungspunkte“, freut sich Greb.