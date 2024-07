CSD in Moers Sichere Räume und Präsenz schaffen

„Come as you are“ – komm, wie Du bist! – so steht es an der Fotowand im Bollwerk 107 für die Teilnehmenden des fünften Christopher-Street-Days in Moers. Es ist ein Zeichen des Willkommenseins und der Akzeptanz für die Mitglieder der LGTBQIA+-Gemeinschaft, die sich in der Gesellschaft immer noch Diskriminierung, Intoleranz und Hass konfrontiert sehen. Die einzelnen Buchstaben stehen auf Deutsch für lesbisch, schwul, Transgender, bisexuell, queer, Inter- und asexuell, das Plus für weitere Geschlechtsidentitäten.