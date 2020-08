Aktion in Corona-Zeiten : Cosmo-Festival lässt Papierschwalben fliegen

Auch Musik war auf der Veranstaltung zu hören. Bei dem Familien kam das gut an. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die zweite Ausgabe des Cosmo-Festivals musste wegen Corona abgesagt werden. Die Cosmo-Crew bot in Rheinkamp mit einem Wettbewerb für Papierschwalben eine spannende Alternative.

Coole Papierflieger von kleinen Passagieren gingen am Wochenende auf dem Gelände vom Enni-Sportpark in Rheinkamp an den Start. Eingeladen hatte die Cosmo-Crew, die in Corona-Zeiten ihr geplantes Festival absagen musste. Im letzten Jahr trat das Festival auf dem Parkplatz vor dem Enni-Sportpark die Nachfolge von „Rock im Ring“ an. Ziel von Cosmo ist, Spenden zu Gunsten vom Verein „Klartext für Kinder“ zu sammeln. „Wir wollten etwas für und mit unserer Zielgruppe machen. Kinderarmut ist und bleibt ein Thema, auch in Moers“, sagte Schirmherr Atilla Cikoglu. „Viele Sachen wurden wegen Corona abgesagt. Damit wollten wir uns nicht begnügen, sondern haben nach einer Alternative gesucht, bei der Kinder aktiv sein können. Wir wollen Mut machen und mit solcher einer Veranstaltung und den Spenden unseren Teil beitragen.“

Mit im Boot waren als Hauptsponsoren die Volksbank Niederrhein und Enni. Die Idee, draußen und kostenfrei einen Papierwettbewerb mit Picknick und Live-Musik zu veranstalten kam an, das Wetter spielte mit. „Nächstes Jahr lassen wir es wieder krachen, dieses Jahr werden wir etwas anders machen“, lautete die Einladung an die Kinder. Entweder wurden zuhause Anleitungen aus dem Netz runtergeladen und die Bauweise geprobt. Oder aber mit vereinten Kräften bauten Erwachsene mit Kindern vor Ort die Schwalben, die für so ganz eigene Flugbahnen bekannt sind. Cosmo-Vorstandsmitglied Scotty kramte seine Fliegererfahrungen mit einem klassischen Düsenjet hervor. „Die Spitze muss zurückgebogen sein und hinten sorgt ein Knick für den weiten Flug“, so Scotty. Immerhin 17 Meter schaffte sein Flieger beim Probeflug. Die Landebahn war auf 35 Meter ausgelegt. Den Weltrekord unter optimalen Hallenbedingungen halten die Amerikaner mit 65 Metern.

Das allgemeine Repertoire von Schwalbenbauern ist umfangreich und reicht von Drachenflieger, Bigwing, Tarnkappe, Gleiter bis zum Pfeil oder dem Modell Jet. Die Modelle unterscheiden sich durch Schnittigkeit, hohe Reichweiten oder Falttechniken. Beim Wettbewerb in Rheinkamp wurden die Weiten von vier Versuchen zusammengezählt. Zusätzlich zählte in einem gesonderten Wettbewerb die Kreativität der Modellbauer. Ganz in ihrem Element war die Moerserin Ute Schwich, die mit ihren Töchtern und sechs Enkelkindern an der Veranstaltung teilnahm. „Uns gefällt es sehr. Schon vor vier Wochen haben wir Papierflieger gebaut und hatten unseren Spaß“, so die Moerserin. Ihre Enkelkinder bastelten die Schwalben, testeten durch verschiedenste Falt- und Knicktechniken die Flugfähigkeit aus. „Wir haben eigene Anleitungen“, verriet Enkelin Lea (12), die mit Amelie (8) und Charlotte (8) zu den Teilnehmenden gehört.