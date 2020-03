Zahl der Erkrankungen steigt : Corona: Städte sagen Veranstaltungen ab

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Erkrankungen im Kreis Wesel ist bis zum Mittwochnachmittag auf zehn gestiegen. Foto: pixabay.com

Grafschaft Die Zahl der Erkrankungen im Kreis steigt. Die Städte reagieren: Nicht nur Großveranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern dürfen nicht stattfinden, sondern teils auch solche mit weniger Gästen.

Von Anja König, Julia Hagenacker und Josef Pogorzalek

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Erkrankungen im Kreis Wesel ist bis zum Mittwochnachmittag auf zehn gestiegen. Demnach gibt es in Moers vier nachgewiesene Corona-Fälle, in Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe und Wesel jeweils einen Fall. Die steigende Zahl der Corona-Infektionen hat auch Folgen für die Veranstaltungen in der Grafschaft.

In Moers werden Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern abgesagt. Betroffen sind unter anderem der Trödelmarkt in der Innenstadt am 29. März, der Moerser Frühling (4./5. April) und der Schlossparklauf (25. April). „Für Veranstaltungen mit weniger Besuchern haben wir anhand von Informationen des Robert-Koch-Instituts eine Risikobewertung vorgenommen und ebenfalls einige Veranstaltungen absagen müssen oder Hinweise gegeben“, erklärte Stadtsprecher Thorsten Schröder. So wird zum Beispiel auch das Boogie-Festival in der Enni-Eventhalle am Samstag nicht stattfinden. Auch der von der Feuerwehr veranstaltete Blaulicht-Cup fällt aus – vor allem, um die eigenen Mitarbeiter zu schützen.

Info Trödelmarkt wird am 7. Juni nachgeholt Verschoben Moers Markerting teilte mit, dass der Moerser Trödelmarkt auf den 7. Juni verschoben werde. Bereits für den 29. März vergebene und bezahlte Standplätze bleiben mit der gleichen Standplatznummer gültig. Erstattung Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen kann oder will, müsse die Erstattung des Standgeldes schriftlich bis zum 12. April bei der Moers Marketing angemeldet werden.

Die Teilnehmerzahl, Alter und Herkunft der Teilnehmer, die Intensität der Kontaktmöglichkeiten und die Gegebenheit der Örtlichkeit – zum Beispiel Belüftung, Möglichkeit der Handhygiene – gehören zu den Kriterien bei der Bewertung. Auflagen können die Bereitstellung von Handhygiene, Plakate mit Informationen zum Infektionsschutz oder eine Registrierung der Gäste sein. „Da es zum jetzigen Zeitpunkt keine Befristung der Maßnahme gibt, kann es je nach Entwicklung der Infektionen auch für Veranstaltungen, die nach dem 30. April geplant sind, zu Absagen oder Auflagen kommen“, so Schröder.

Eine vorläufige Liste der von der Stadt Moers bewerteten Veranstaltungen ist ab diesem Donnerstag, 12. März, auf der Homepage www.moers.de eingestellt. Moers-Marketing-Geschäftsführer Michael Birr zeigte Verständnis, betonte aber, dass Absagen bis in den Sommer hinein, die dann möglicherweise auch die Moerser Kirmes beträfen, für die Stadttochter existenzbedrohend seien.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

In Kamp-Lintfort ist die für den 17. April geplante Eröffnung der Landesgartenschau laut Bürgermeister Christoph Landscheidt derzeit nicht gefährdet. Eine Freiluftveranstaltung, bei der sich die Besucher auf insgesamt 40 Hektar Gesamtfläche verteilten, sei nicht vergleichbar mit Fußballspielen oder Indoor-Veranstaltungen, betont der Verwaltungschef. Entscheidungen über einzelne Großveranstaltungen wie das für Juni im Rahmen der Laga geplante Konzert mit Max Mutzke auf dem Quartiersplatz würden gegebenenfalls neu bewertet, wenn die Lage im Sommer noch virulent sei. „Derzeit läuft alles wie geplant“, sagt Landscheidt. Auch die Termine des Kabarettisten Sebastian Pufpaff und der Bühne 69 am Wochenende sollen stattfinden.

Lesen Sie auch Coronavirus im Liveblog : Dax stürzt erstmals seit 2016 unter 10.000 Punkte

In Neukirchen-Vluyn werden Großveranstaltungen mit mehr als 1000 zu erwartenden Teilnehmern/Besuchern bis auf Weiteres nicht genehmigt beziehungsweise abgesagt, teilte die Stadt mit. Darüber hinaus sei entschieden worden, auch kleinere Veranstaltungen in naher Zukunft nicht stattfinden zu lassen. Dies betrifft zunächst Veranstaltungen, die bis Mai geplant waren. Dazu gehören die beiden Varieté-Aufführungen am Julius-Stursberg-Gymnasium (12. und 13. März). Hunderte Schüler hatten montelang dafür geprobt. „Wir sind tieftraurig, tragen die Entscheidung aber mit“, sagte Schulleiterin Susanne Marten-Cleef. Die Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit. Die Schule wolle die Aufführungen, falls möglich, irgendwann nachholen. Abgesagt sind ebenfalls das Schüler-Musical „Endlich! Elbphilharmonie“ im Rahmen des Kinder- und Jugendfestivals Kamp in der Kulturhalle (13. März) ein Gastspiel des Kabarettisten Ingo Appelt in der Kulturhalle (14. März), die Earth Hour bei Trox (28. März), der Brandschutztag des Löschzugs Vluyn (1. Mai), der Vluyner Mai (2./03. Mai), sowie das Heaven- and-Hill-Festival auf der Halde Norddeutschland (16. Mai).