Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Vier Neuinfektionen am Donnerstag

Kreis Wesel Im Vergleich zum Mittwoch hat sich die Zahl der Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Kreis Wesel leicht erhöht. Am Donnerstagmittag wurden 869 nachgewiesenen Infektionen gemeldet.

Ende Februar war im Kreis Wesel zum ersten Mal ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seitdem ist die Zahl der Infektionen auf insgesamt 869 gestiegen. 791 Menschen gelten wieder als genesen, das sind drei mehr als am Mittwoch. Damit gibt es derzeit im Kreisgebiet 52 bekannte „aktive Fälle“, also Menschen, die sich mit einer nachgewiesenen Infektion in Quarantäne befinden. 26 Frauen und Männer, die positiv getestet worden waren, sind in den vergangenen Monaten gestorben.