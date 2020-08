Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Sieben Neuinfektionen am Donnerstag

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Mittwoch kamen insgesamt 18 Fälle dazu. Zum Teil handelt es sich dabei um Reiserückkehrer. Schwerpunkte waren Moers, Rheinberg und Xanten.

Im Kreis Wesel ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bis Donnerstagmittag um sieben weitere Fälle gestiegen. Zwei der neuinfizierten Personen leben in Moers, eine in Neukirchen-Vluyn, drei in Rheinberg, eine in Voerde. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen im Kreis Wesel liegt damit bei 1089 – nach 1082 am Mittwoch.