Gesundheitsausschuss : Corona: Kreis lernt jeden Tag dazu

Kreis Wesel Die Verantwortlichen in der Kreisverwaltung Wesel wollen „vor die Lage kommen“.

Demonstrativ unaufgeregt antwortete die Weseler Kreisverwaltung am Mittwochabend im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz auf Fragen zum Thema Corona-Virus. Diese hatte die CDU mit der Bitte um einen Sachstandsbericht einen Tag vorher eingereicht. Michael Maas, im Verwaltungsvorstand für Wirtschaft, Bildung und Gesundheit zuständig, kam dem Gesuch der Christdemokraten nach. Seine generelle Kernbotschaft: „Wir lernen jeden Tag dazu.“ Zu den Details seines Berichts wiederholte er mehrmals, dass seine Informationen auf dem Stand von Mittwoch, 15 Uhr, beruhten und sich ständig ändern könnten.

Demnach sah die Lage so aus, dass es im Kreis weiterhin den einen bestätigten Infektionsfall in Kamp-Lintfort mit Ursache im Kreis Heinsberg gab. Die betroffene Person fühle sich wohl. 45 Menschen, zu denen sie Kontakt hatte, seien untersucht worden, die Befunde negativ gewesen. Es habe also keine weitere Infektion vorgelegen.