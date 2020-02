Krankenhaus Bethanien : Corona-Verdachtsfall in Moers

Moers Das Corona-Virus hat möglicherweise jetzt auch den Kreis Wesel erreicht. Ein Mann aus Neukirchen-Vluyn (Jahrgang 1976), der im „Risikogebiet“ in Italien auf Geschäftsreise war, hat das Krankenhaus Bethanien in Moers aufgesucht.

Wichtig ist es aus Sicht des Krankenhauses Bethanien, dass Menschen, die glauben, an Corona erkrankt zu sein, nicht den Haupteingang des Krankenhauses nutzen. Sie sollten sich zunächst telefonisch ankündigen, dann würden sie an einem Hintereingang von Mitarbeitern der Zentralen Notfallambulanz in Schutzkleidung abgeholt und in ein spezielles Untersuchungszimmer geleitet, ohne anderen Menschen zu begegnen.