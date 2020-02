Moerser Verdachtsfall : Corona-Testergebnis negativ

Moers Am Mittwoch, 26. Februar, wurde ein Patient im Bethanien-Krankenhaus Moers vorstellig, der befürchtete, sich bei einer vorherigen Italien-Reise mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Mittlerweile liegt das negative Laborergebnis dem Fachdienst Gesundheitswesen der Weseler Kreisverwaltung vor.

Damit gibt es im Kreis Wesel nach wie vor keinen Erkrankungsfall mit dem Coronavirus (Covid 19). Der Fall in Moers galt nach Definition des Robert Koch Instituts zu keinem Zeitpunkt als begründeter Verdacht. Ein begründeter Verdachtsfall besteht, wenn ein Patient die entsprechenden Symptome zeigt UND entweder

sich in den letzten 14 Tagen in einer vom Coronavirus betroffenen Region aufgehalten hat oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen hatte.