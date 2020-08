Krankenhaus in Moers : Corona: Bethanien testet Erzieher und Lehrer

Moers Schul- und Kita-Personal darf sich mit einer Bescheinigung vom Arbeitgeber alle 14 Tage abstreichen lassen. Auch Reiserückkehrer können sich nach einer Online-Anmeldung zum Test ins Zelt am Bethanien-Krankenhaus begeben.

Seit Dienstag dürfen sich Reiserückkehrer sowie Beschäftige an Schulen und in Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung im Testzentrum auf dem Gelände des Krankenhauses Bethanien auf Covid-19 testen lassen. Das hat das Krankenhaus mitgeteilt. Die Neuerung für Reiserückkehrer betreffe alle, die innerhalb der letzten 72 Stunden außerhalb Deutschlands eine Reisetätigkeit unternommen haben. Für das Schul- und Kita-Personal, das sich alle 14 Tage gegen Vorlage einer Bescheinigung vom Arbeitgeber freiwillig abstreichen lassen darf, gelte die neue Vereinbarung bis zum 9. Oktober.

Im Kreis Wesel sind fünf weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie kommen aus Kamp-Lintfort (1), Moers (2), Sonsbeck (1) und Xanten (1). Das teilte der Kreis Wesel am Dienstag mit. Ende Februar war im Kreis Wesel zum ersten Mal ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seitdem ist die Zahl der Infektionen auf insgesamt 968 gestiegen. 832 Menschen gelten wieder als genesen, das sind drei mehr als am Montag. Aktuell müssen 110 Menschen in Quarantäne bleiben, weil sie sich mit dem Virus infiziert haben. 26 Frauen und Männer, die positiv getestet worden waren, sind in den vergangenen Monaten gestorben.