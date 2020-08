Kreis Wesel : Corona-Fälle überspringen die 1000er Marke

Probenentnahme im Testzentrum am Bethanien-Krankenhaus in Moers. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel Die kummulierte Zahl an nachweislich mit dem Covis-19-Virus erkrankten Menschen hat im Kreis Wesel erstmalig die Grenze von 1000 überschritten. Gegenüber dem Vortag haben sich 24 Menschen neu angesteckt, die Zahl der gestorbenen Menschen stieg um eine Person auf 27.

Der bundesweit feststellbare Trend einer Steigerung der Infektionszahlen, die das Robert-Koch-Institut am Donnerstag auf 1045 neue Fälle bezifferte, dokumentiert sich auch im Kreis Wesel. Deren Gesundheitsbehörde meldet am Donnerstag (6. August, 12 Uhr) binnen 24 Stunden einen Anstieg der Neuinfektionen von 977 auf aktuell 1001 Fälle, die sich seit Ausbruch der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben. Auf Nachfrage teilt die Kreisverwaltung mit, dass es sich bei den 24 Neu-Erkrankten um „Reiserückkehrer und Sekundarfälle bekannter Infektionen“, also um Kontaktpersonen von nachweislich Infizierten, handelt.