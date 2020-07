Feste mussten abgesagt werden : Corona setzt dem Moerser Tierheim zu

Die „Schmusepatinnen“ Christels Küsters und Gisela Kuhnen kümmern sich um eine Katzenmama und ihre Kätzchen. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Moers Wegen der Pandemie mussten Feste abgesagt werden. Dadurch fehlen Einnahmen. Das Team arbeitet in zwei getrennten Gruppen. So soll die Betreuung der Tiere nach einer eventuellen Infektion sichergestellt werden.

Aslan ist fünf Jahre alt und lebt seit gut einem Jahr im Moerser Tierheim. Der Kangal-Mischling ist aus sogenannter Sicherstellung: Das Kreis-Veterinäramt hatte das vernachlässigte Tier von einem Schrottplatz geholt und ins Tierheim gebracht. Anfangs war Aslan ein reiner Angsthund, versteckte sich sofort in seinem Zwinger, sobald sich ihm jemand näherte und Schlüssel klimperten. Peter Kuhn, Vorsitzender des Tierschutzvereins Moers und Umgebung, vermutet, dass Aslan immer wieder mit einer Futterschale oder einem Schlüssel geschlagen wurde. Mit dem Kangal-Mischling leben zur Zeit drei weitere Hunde im Moerser Tierheim: Der Cane Corsa Kurt (4), die Pitbull-Hündn Juna (3) und Boxer-Mischlingshündin Bärbel (3). Hinzu kommen rund 30 Katzen und diverses Geflügel.

Vielleicht nimmt das Ehepaar Aslan bei sich auf, das am Donnerstagnachmittag viel Zeit mit dem Hund auf dem großen Gelände am Tierheim verbrachte. Die beiden waren schon länger auf der Suche nach einem Hund, haben sich telefonisch gemeldet. Denn einfach hinfahren und sich die Tiere angucken, das geht seit dem 15. März nicht mehr: Wegen der Corona-Pandemie ist das Heim geschlossen. Wann es wieder öffnen kann, ist ungewiss.

Info Seit 1955 Aufnahmestelle für Tiere in Not Das Tierheim Es liegt an der Straße Am Peschkenhof 34. Leiterin ist Tierpflegerin Nicola Kreuzmann. Das Tierheim gibt es seit 1955, rund 800 Tiere werden jährlich aufgenommen, von der Maus über den Papageien und die Katze bis hin zum Bernhardiner. Wegen der Pandemie ist das Tierheim seit dem 15. März auf unbestimmte Zeit geschlossen. Kontakt Wer ein Tier abgeben möchte oder Interesse hat, ein Tier bei sich aufzunehmen, wird um telefonische Terminvereinbarung unter 02841 21202 oder 16062 gebeten. Internet tierheim-moers.de

„Corona hat uns zugesetzt“, sagt Peter Kuhn, Vorsitzender des Tierschutzvereins Moers. Das traditionelle Frühjahrsfest und jetzt auch das Sommerfest mussten abgesagt werden, beide Feste auf den drei Freilaufwiesen des Tierheimes am Peschkenhof sind Plattform zum Austausch für die 800 Mitglieder des Tierschutzvereins Moers und Umgebung. Und sie bringen Geld in die Vereinskasse. „Wir haben immer gut umgesetzt. Die Absage wegen Corona hat uns viele Tausend Euro an Einnahmen gekostet“.

Wegen des Virus, der anscheinend auch Tiere treffen kann (in den Niederlanden haben sich viele Nerze mit Covid-19 infiziert), würden zurzeit auch weniger Tiere gebracht: Fundtiere würden zwar gemeldet, viele Finder sagten aber direkt, sie wollten den gefundenen Hund oder die Katze bei sich zu Hause behalten. Denn viele Menschen hatten und haben plötzlich mehr Zeit, weil sie in Kurzarbeit waren und teils noch sind, die Kinder Schulen und Kindergärten nicht besuchen konnten und Beschäftigung brauchten. „Im Herbst schießen die Zahlen der Tiere, die gebracht werden, mit Sicherheit nach oben“, ist Tierheim-Leiterin Nicola Kreuzmann sicher. Denn wenn die Zeit des Homeoffice vorbei ist, Menschen wieder Vollzeit arbeiten gehen, Kinder zur Schule und in den Kindergarten, dann fehle vielen die Zeit, sich um ihr Tier zu kümmern.