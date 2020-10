Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie in Moers : Lage an Krankenhäusern überschaubar

Das Bethanien-Krankenhaus hat sich bei der Behandlung von Covid-Patienten einen Namen gemacht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die Corona-Situation in Moers: Am Bethanien wurden am Montag vier Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt, am St. Josef einer. Der Schulbetrieb ist mit Neuerungen gestartet, die Maskenpflicht in der City wird gut angenommen, sagt die Stadt.