Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Neun Neuinfektionen am Donnerstag

Kreis Wesel Die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen ist auf 1286 gestiegen. 1137 Menschen gelten als wieder genesen – neun mehr als am Mittwoch. Dennoch steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz.

Mit den neuen Fällen steigt die Zahl der bisher nachgewiesenen Infektionen auf 1286 Menschen. 1137 gelten als wieder genesen, das sind neun mehr als am Mittwoch. Nach wie vor müssen 119 Menschen in Quarantäne bleiben, weil sie andere noch anstecken könnten. 30 Frauen und Männer, die positiv auf das Virus getestet worden waren, sind in den vergangenen Monaten gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen: von 6,3 am Mittwoch auf jetzt 7,8. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.