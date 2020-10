Entwicklung der Pandemie : 13 weitere Corona-Fälle im Kreis Wesel

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind weitere 13 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die neuen Infektionen verteilen sich auf mehrere Kommunen. Betroffen sind auch Schulen und Kitas. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 13,0.

Am Gustav-Heinemann-Schulzentrum in Dinslaken wurde ein Schüler/eine Schülerin aus der Jahrgangsstufe 10 positiv auf das Corona-Virus getestet. Aufgrund der Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung wurde für rund 50 weitere Schülerinnen und Schüler Quarantäne angeordnet. Hierbei handelt es sich neben den Klassenkamerad/innen der positiv getesteten Person um Mitschüler/innen aus zwei Kursen unterschiedlicher Klassen.

Die Halbtags- und Ganztagsbetreuung der Eschenburgschule in Moers wurde geschlossen, nachdem eine Person aus dem pädagogischen Personal positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Insgesamt befinden sich rund 40 Schüler/innen und ein/eine Mitarbeiter/in des pädagogischen Personals in Quarantäne. Die betroffenen Personen wurden durch das Gesundheitsamt auf bestehende Abstrichmöglichkeiten hingewiesen. Ansonsten läuft der Schulbetrieb an beiden Schulen unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter.