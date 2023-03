Zum Ende der Testverordnung Wie viele Corona-Testanbieter aus Moers den Betrieb eingestellt haben

Die Löwen-Apotheke an der Steinstraße 5 in der Fußgängerzone bietet Tests auf das Coronavirus an. Sie kosten dort 9,50 Euro pro Person. Dafür müsse kein Termin vereinbart werden, gibt die Apotheke auf ihrer Internetseite an. Möglich ist der Abstrich am Moerser Altmarkt von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr und am Samstag zwischen 9 Uhr und 18 Uhr. Wer vorab einen Termin vereinbaren möchte, kann das in der Löwen-Apotheke telefonisch unter 02841 22054 oder per Mail an loewen-apotheke-moers@t-online.de machen. Für einen schnellen Ablauf des Selbsttests können Interessierte sich die für den Abstrich erforderliche Datenschutzerklärung auf der Internetseite der Apotheke herunterladen – auffindbar unter https://www.loewen-apotheke-moers.de/.