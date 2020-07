Bislang keine Patienten betroffen : Sechs Mitarbeiter in Weseler Krankenhaus positiv auf Covid-19 getestet

Sechs Mitarbeiter in Weseler Krankenhaus positiv auf Covid-19 getestet

Moers Sechs Mitarbeiter des Krankenhauses Bethanien sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Bisher seien keine Erkrankungen von Patienten bekannt, heißt es. Alle planbaren Operationen bis einschließlich Montag, 3. August, werden heruntergefahren.

Sechs Mitarbeiter des Krankenhauses Bethanien sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Das haben der Kreis Wesel und die Stiftung Krankenhaus Bethanien am Donnerstagmittag bekanntgegeben. Bisher seien keine Erkrankungen von Patienten bekannt, heißt es.

Insgesamt wurden seit Mittwoch 250 Mitarbeiter des OP-Bereichs getestet. In sechs Fällen von inzwischen 104 eingetroffenen Ergebnissen war der Abstrich positiv. In Abstimmung mit dem Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel würden jetzt weitere Tests durchgeführt, die Kontaktnachverfolgung laufe, heißt es. Eine infizierte Person kommt aus Sonsbeck, eine weitere aus Rheinberg, zwei infizierte Personen kommen aus Moers. Die verbleibenden zwei infizierten Personen haben ihren Wohnsitz außerhalb des Kreises Wesel.

Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, sollen alle Mitarbeiter, die aufgrund ihres negativen Abstrichs weiterhin im Notfallbetrieb im Einsatz sind, alle zwei Tage erneut getestet werden. Diejenigen, deren Test positiv war beziehungsweise die ungeschützten Kontakt zu Infizierten hatten, müssen sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Auslöser der breiten Testung war das positive Ergebnis einer Person unter den OP-Mitarbeitern. Nachdem sie sich beim Betriebsarzt vorgestellt hatte, wurde sei sie umgehend getestet worden und habe sich sofort in häusliche Quarantäne begeben, teilt das Bethanien mit. Zwei weitere Personen, von denen eine positiv getestet sei, hätten sich am Wochenende krankgemeldet und hatten keinen Kontakt zur Indexperson.

In enger Absprache mit dem Fachdienst Gesundheitswesen trifft das Krankenhaus nun erweiterte Maßnahmen zur Sicherheit. Im direkten Kontakt mit Patienten würden zwei Wochen lang mindestens FFP2-Masken benutzt, heißt es. Die Mitarbeiter verbrächten ihre Pausenzeiten geregelt in kleinen Gruppen, außerdem gelte auch während der Pause die Maskenpflicht. Während der Arbeitszeit agierten die Mitarbeiter in festen OP-Gruppen. Jede Person, die Covid-verdächtige Symptome aufweise, werde vorsorglich getestet.