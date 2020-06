Pandemie im Kreis Wesel : Mehrere Corona-Fälle bei Dönerfleischproduzent in Moers

Mehrere Corona-Fälle bei Dönerfleischproduzent in Moers

Moers 17 der insgesamt 275 Beschäftigten sollen nach Informationen unserer Redaktion erkrankt, der Betrieb vorübergehend geschlossen worden sein. Weitere Testergebnisse sollen noch ausstehen.

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Moers sind nach Informationen unserer Redaktion mehrere Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Konkret sollen aktuell 17 der insgesamt rund 275 Beschäftigten erkrankt sein. Weitere Testergebnisse sollen allerdings noch ausstehen. Aktuell befinden sich 43 weitere Personen vorsorglich in Quarantäne. Der Betrieb soll vorübergehend geschlossen worden sein, um weitere mögliche Infektionen zu vermeiden.