Corona-Krise : Kreishandwerkerschaft appelliert an die Politik

Kreishandwerksmeister Günter Bode traf die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik und den Landratskandidaten Ingo Brohl. Der „goldene Boden“ des Handwerks bekomme Risse, beklagte Bode. Die Corona-Krise habe die Probleme verschärft.

„Da wird mir Angst“, sagt Bode. Die eigentliche Krise offenbare sich erst im Herbst. Stichworte wie Kurzarbeit fielen. Zwar habe die Wirtschafts- und Finanzkrise vor Jahren bewiesen, über welche Kompetenzen und welches Engagement das kleinteilig aufgestellte Handwerk in Kooperation mit den Bankinstituten verfüge, um den Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Auch jetzt sei das Handwerk noch gut „weggekommen“. Den Fokus legten sie im Verlauf des Gesprächs auf das in Moers ansässige Handwerkliche Bildungszentrum (HBZ), das sich im Umfeld des entstehenden Berufskolleg-Campus Moers behaupten muss. Der Kreis müsse agieren. Rund 1800 Auszubildende erleben zur Praxis im HBZ in Moers die entsprechenden Schulungseinheiten. In ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung, besuchen beispielsweise Kfz-Mechatroniker die Bildungseinrichtung für zehn Wochen, Auszubildende im Friseurhandwerk drei Wochen. Den Erhalt des HBZ wie auch die Ausbildungsmodule sichern die sieben Innungen durch ihre Beiträge.