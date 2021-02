Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Inzidenz sinkt unter 50

Der Kreis Wesel hat am Donnerstag 29 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit erstmals seit Monaten unter der 50er-Marke.



Dinslaken 2043 (plus 9), 1898, 40 (in der gestrigen Meldung wurden vom Kreis Wesel 41 Todesfälle angegeben. Ein Fall wurde laut Verwaltung einem anderen Kreis zugeordnet)



Hamminkeln 488 (0), 453, 8



Hünxe 246 (0), 228, 2



Kamp-Lintfort 1140 (plus 2), 1054, 30



Moers 2745, (plus 1), 2604, 34



Neuk.-Vluyn 562 (plus 3), 518, 12



Rheinberg 693 (plus 6), 607, 2



Schermbeck 251 (plus 1), 246, 0



Sonsbeck 160 (plus 6), 147, 6



Voerde 933 (plus 1), 880, 19



Wesel 1221 (plus 0), 1150, 17



Xanten 417 (0), 390, 6



Kreis Wesel insgesamt 11.097 (plus 29), 10.362, 181