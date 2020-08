Kreis Wesel : Corona-Fälle an Gesamtschule und Berufskolleg

Kreis Wesel An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule hat der Kreis vier weitere Personen ebenfalls unter Quarantäne gestellt. In Kamp-Lintfort muss eine ganze Klasse zu Hause bleiben.

An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers und am Herman-Gmeiner-Berufskolleg in Kamp-Lintfortist ist jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Kreis Wesel am Montag mitgeteilt. An der Gesamtschule seien vier weitere Personen ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden, heißt es. Da Abstands- und Hygieneregeln an der Schule eingehalten worden seien, laufe der Schulbetrieb für die anderen Klassen unter den aktuellen Hygienevorgaben in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Schulträger weiter.