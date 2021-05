Corona-App aus Moers : „immuny“ in ersten Testzentren im Einsatz

Entwickler Stefan Möller präsentiert die Immuny-App auf einem Handy. Foto: Norbert Prümen

MOERS Die App zeigt an, welchen Corona-Tests und Impfungen sich die Benutzer schon unterzogen haben. Damit soll die Prüfung bei Einlasskontrollen schnell möglich sein.

Wie soll der Impf- und Genesungsstatus nachgewiesen werden? Auf einen grünen Impfpass müssen Bundesbürger nicht lange warten: Passend zum Regierungsbeschluss steht für sie die App-Lösung „immuny“ bereit.

Sie erlaubt es Geimpften, ihren Impf- und Genesungsnachweis überall elektronisch zu zeigen. Der Status „grün“ bedeutet, dass sie die geprüften digitalen Nachweise haben. Als im November 2020 der zweite Lockdown begann, startete das Moerser IT-Unternehmen HMM Deutschland GmbH, das ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom ist, die Entwicklung einer App. Man taufte sie „immuny“, weil sie anzeigt, welchen Corona-Tests und Impfungen sich App-Benutzer schon unterzogen haben. Bis zum März 2021 testeten viele der 240 HMM-Mitarbeiter die App „immuny“. Seit Mitte April befindet sie sich auch in zahlreichen Testzentren im Einsatz, zum Beispiel im Omnitest Testcenter im Grafschafter Gewerbepark Genend oder in Testzentren in Erding sowie in Rosenheim in Oberbayern.

Ebenfalls im Einsatz ist die App beim Pflegedienst „Die Pflege“, dessen Zentrale am Eurotec-Ring in Utfort ganz in der Nähe der HMM liegt. Ferner greifen erste Dienstleister auf die digitale Anwendung zurück, wie Kosmetik „La Femme“ in Bottrop. Im gewerblichen Bereich bindet die HMM zurzeit das Moerser Autohaus Minrath an.