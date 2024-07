Corhelper im Kreis Wesel Mehr als 1500 Menschen als Ersthelfer registriert

Corhelper müssen volljährig sein und in den letzten 24 Monaten mindestens einen Erste-Hilfe-Kurs von neun Unterrichtseinheiten absolviert haben. Auch Fachkräfte wie Kranken- und Altenpfleger, medizinische Fachangestellte, Rettungskräfte und Ärzte können sich registrieren. Bei einem Notruf, der auf einen Herz-Kreislauf-Stillstand hinweist, werden Corhelper über die App benachrichtigt. Nimmt der Ersthelfende den Alarm an, leistet er so lange Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintrifft.