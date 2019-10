Humor in Moers : Comedy Salon feiert den Goldenen Herbst

Moers Die Grafenstadt lacht weiter. Nach Comedy Arts eröffnet der Enni Comedy Salon im Bollwerk den goldenen Herbst der guten Laune.

Munter kündigte er die Gäste des Abends an. So den jungen Jonas Greiner aus Thüringen. 2,07 Meter Länge misst er und räumte gleich zu Beginn mit Irrtümern um seine Person auf. Nein, er spielt nicht Basketball und nein, er weiß auch nicht, warum er so lang ist. „Wenn ich das wüsste, würde ich das Patentrezept beim Sender QVC verkaufen“, so Greiner. Der Mann aus dem thüringischen Lauscha (bekannt durch die Glaskunstbläserei und Christbaumschmuck) lästert rund um sich rum, über Brandenburg, das Saarland oder Mecklenburg-Vorpommern.