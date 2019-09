Comedy in Moers : Tahnee legt im Bollwerk eine tolle Vorpremiere hin

Die Komikerin Tahnee feierte eine umjubelte Vorpremiere in Moers. Foto: dpa/Henning Kaiser

Moers Rote Haare, ein scharfe Zunge und eine umjubelte Vorpremiere: Tahnee war in Moers.

Im Bollwerk 107 waren die Zuschauer im Finale aus dem Häuschen. Sie applaudierten lautstark, um Tahnee nicht mehr von der Bühne zu lassen. Die Comedienne hatte in dieser Szene buchstäblich die Grenze zur Schauspielerei ausgeleuchtet. Mit drei Zugaben setzte sie den Schlusspunkt zu einer großartigen Vorpremiere ihres neuen Programms.

Diesem Programm hat Tahnee Schaffarczyk, die sich als Künstlerin kurz Tahnee nennt, den Namen „Vulvarine“ gegeben, abgeleitet vom lateinischen Wort „vulva“ für Gebärmutter. Sie thematisiert Geschlechterrollen, Sex und Homosexualität. Die Ballettschülerin und Jazztänzerin, die in ihrer Oberstufenzeit bei diversen Musicals mitspielte, dringt in ihrem neuen Programm mehrfach in tiefe Abgründe vor. So stellt die 27 Jahre alte Comedienne Platons Höhlengleichnis vor, in dem der Philiosoph Sokrates von Höhlenbewohnern erzählt, die nur Schatten von Personen sehen, die sich hinter einer Wand und vor einem Feuer bewegen. Dabei spricht und tanzt sie, um die Zuschauer leicht und spielerisch mitzunehmen, sie zum Lachen zu bringen.

Besonders stark ist sie, wenn sie in andere Rollen schlüpft, zum Beispiel in die von Irena Kostova, ihrer bulgarischen Ballettlehrerin mit tiefer Stimme, die ihr so wertvolle zweideutige Tipps gibt wie: „Wenn du nicht gut an Stange bist, dann dreh Stange um.“ Als Heinsbergerin, die heute in Köln lebt, imitiert sie Niederländerinnen, zum Beispiel Linda de Mol mit ihrer Fernsehshow „Domino Day“. Oder sie verwandelt sich sprachlich in die Komikfigur Spongebob. Tahnee zeigt sich am ganzen Abend bestens aufgelegt. In einer der Zugabe gibt sie sich als Wienerin aus, was die Zuschauer besonders begeistert. Diese Szene könnte sie in ihrem endgültigen Programm noch ein wenig ausbauen ausbauen. Denn an dem feilt sie gerade noch.

Moers wählte sich die Comedienne Tahnee bewusst für ihre Vorpremiere aus. Mit ihrem Soloprogramm „#geschicktzerfickt“ feierte sie im Februar 2018 einen umjubelten Auftritt im Bollwerk, um im September 2018 zum Festival „ComedyArts“ zurückzukehren. Auch in der Enni Eventhalle spielte sie sich in die Herzen der Comedyfans. So waren innerhalb weniger Wochen alle 210 Karten für ihre Auftritt am Samstag verkauft, nachdem das Bollwerk im Frühjahr 2019 das Comedyprogramm vorgestellt hatte.