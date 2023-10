Neustart nach Sommerpause Moerser Comedy-Salon öffnet wieder – das sind die Gäste

Die Sommerpause ist zu Ende: Am Mittwoch, 18. Oktober, lädt die Enni Energie & Umwelt Niederrhein (Enni) zum nächsten „Enni Comedy Salon“ in die Halle des Moerser Bollwerk 107 ein. Pünktlich um 20 Uhr geht’s los. Veranstalter Volker von Liliencron hat wieder eine Entourage an Comedy-Größen zusammengebracht, die Moderator Heino Trusheim auf die Bühne begleitet: John Doyle, Ill-Young Kim und Amjad versprechen beste Unterhaltung auf höchstem Gag-Niveau, bei dem kein Auge trocken bleibt.