Clowns, Kabarett und Humor-Größen in Moers Comedy Arts Festival zelebriert die Vielfalt

Humorkunst gibt es in diesem Jahr wieder an insgesamt vier Festivaltagen. Denn: Wenn Gerburg Jahnke und Lisa Feller beschließen, exklusiv für das Moerser Publikum mit ihrem Podcast in die Enni-Eventhalle nach Moers zu kommen, dann macht die künstlerische Leitung dies auch an einem Donnerstag (12. September) möglich. Zusätzlich wird an diesem Abend das Duo „Suchtpotenzial“ für Unterhaltung sorgen. Der Festival-Freitag (Fresh:Friday) ist hingegen dem Comedy-Nachwuchs gewidmet. Mit Musik-Comedian Coremy und Kabarettpreisträger Jean-Phillipe Kindler werden zwei junge Stand-up-Künstler auf der Bühne erwartet. Ricarda Hofmann ist mit ihrem Podcast „Busenfreundin“ im Programm vertreten und will mit ihrem Gast Irina Schlauch über gesellschaftsrelevante Themen sprechen. Moderatorin an diesem Abend ist Leslie Clio, Musikerin und Sängerin mit Ambitionen in der Comedy-Sparte. Leo Bassi führt die Künstler-Riege am Festival-Samstag (14. September) an.