Humorfestival in Moers Doppelspitze für das Comedy Arts Festival

Das Comedy Arts Festival 2024 bekommt ein künstlerisches Leitungs-Duo: Caroline Peiter und Stefan Basso übernehmen den Staffelstab von Carsten Weiss, der sich mit der 47. Ausgabe des ältesten deutschen Humorfestivals verabschiedet. Wenke Seidel, Geschäftsführerin des Bollwerks 107 und des Comedy Arts Festivals, sowie der Vorstand des Trägervereins VFJK, der Veranstalter des Festivals ist, haben viele Gespräche geführt und sich am Ende des Bewerbungsprozesses für die völlig neue Konstellation entschieden, die das renommierte Festival ab Oktober 2023 führt. „Das Leitungsduo mit Caroline Peiter und Stefan Basso ist unsere absolute Wunschlösung und eine kluge Antwort auf die Herausforderungen und Transformationen unserer Zeit noch dazu. Beide zusammen decken sowohl die Bandbreite der nötigen Qualifikationen als auch der verschiedenen Sichtweisen fantastisch ab und ergänzen sich gleichzeitig hervorragend.“ Caroline Peiter gehört seit Mai 2023 zum Festival-Team und leitet die Konzeptförderung „ComedyStarts“. Die Moerserin mit einem Abschluss in Kulturpädagogik war mehrere Jahre als Produktionsleitung bei der Ruhrtriennale tätig sowie als Projektleitung bei PACT Zollverein. Stefan Basso arbeitet bereits seit sechs Jahren für das Team des Comedy Arts. Schon zu Zeiten des „Folk & Fool Festivals“ habe er das Event mit glänzenden Augen im alten Schlosshof bestaunt. Der Duisburger organisiert die eigens konzipierte Reihe „ComedyArts Specials“, bei der an mehreren Terminen im Jahr Komiker in der Enni-Eventhalle präsentiert werden. Der 58-Jährige habe viel Erfahrung, beste Kontakte und ein feines Gespür für Kulturveranstaltungen, so sei er nicht nur selbstständig mit einer Event- und Künstleragentur in der Vergangenheit tätig gewesen, sondern habe jahrelang als künstlerischer Leiter des ehemaligen soziokulturellen Zentrums „Hundertmeister“ verantwortlich gezeichnet.