Countdown für Comedy Arts in Moers Podcast-Premiere schon zur Hälfe ausverkauft

Wer im Podcast-Fieber ist, kann sich dann auch direkt auf einen weiteren Termin am Freitag, 13. September, freuen. Mit „Busenfreundin – der Podcast“ kommen Ricarda Hofmann und Irina Schlauch nach Moers und präsentieren gesellschaftsrelevante Themen und das Who’s Who der LGBTIQ-Community und ihren Allies: „Auf das Freitagsprogramm freuen wir uns aus zahlreichen Gründen: Wir bringen unterschiedlichsten Genres auf die Bühne und zeigen damit, dass das Comedy Arts Festival weit aus mehr ist als nur ein reines Comedy Festival, so Peiter.