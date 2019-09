Comedy Arts in Moers : Toller Start in die neue Comedy-Arts-Ära

Die Frau im Leoparden-Look: Sissi Perlinger, die Grande Dame der Humorkunst, moderierte am Samstagabend das Programm in der Eventhalle am Solimare. Ein Glücksfall fürs Festival: Die Künstlerin besticht durch ihre große Bühnenpräsenz. Foto: Norbert Prümen (nop)

Eine vielversprechende Premiere: Die neue künstlerische Leiterin des Comedy Arts Festivals, Betti Ixkes, begeisterte das Publikum in der Eventhalle mit ihrem viertägigen Humor-Programm in Moers.

Von Anja Katzke und Peter Gottschlich

Betti Ixkes’ erste Comedy Arts-Ausgabe hat am langen Festivalwochenende Sparten-übergreifend eine klare Botschaft formuliert: Leute, lacht wieder mehr! „Reviermann“ Dave Davis outete sich am Donnerstag als „rheinischer Terrorist der Lebensfreude“. Comedian Markus Barth und Sissi Perlinger, die Grande Dame der deutschen Humorkunst, forderten das Publikum am Samstag gleich mehrfach auf, sich mehr Narrenfreiheit zu nehmen: „Bringen sie mehr Humor in Ihren Alltag. Streuen sie ihrem Nachbarn nach einer Regenschauer Kresse-Samen auf die Fußmatte“, schlug Perlinger vor. „Macht was Verrücktes“, meinte auch Barth. Vielleicht als „Flitzer beim Stierkampf.“ Dabei benötigten die Comedy-Arts-Fans in der voll besetzten Eventhalle am Solimare überhaupt keine Nachhilfe in Humorfragen: Sie feierten die Künstler-Riege, die Betti Ixkes für ihr erstes Festival nach Moers eingeladen hatte, und die Künstler feierten das Publikum zurück.

Von der Kunst des Scheiterns: Lucchettino aus Italien brachte die Clownerie in die Eventhalle. Foto: Norbert Prümen (nop)

Sissi Perlinger für den Samstag als Moderatorin zu engagieren, war ein wahrer Glücksgriff. Die Zuschauer erlebten eine bestens aufgelegte Entertainerin, die im Leoparden-Look über das Leben, die Ehe, übers Kinderkriegen und unsere immer älter werdende Gesellschaft philosophierte – kleine Seitenhiebe inklusive: „Wenn wir alle älter werden, haben Männer auch die Chance, erwachsen zu werden.“ Festivalleiterin Betti Ixkes hat für die Festivaltagen einen bunten Künstler-Mix zusammen gestellt, der keine Langeweile aufkommen ließ: Stand-Up, Clowerie, Poesie und Nonsens, Artistik, Innovation und Illusion sowie Musiktheater.

Adrian Engels und Markus Riedinger moderierten am Freitagabend. Foto: Norbert Prümen (nop)



Markus Barth, der sich als Autor für Comedy-Sendungen wie die „heute show“ einen Namen gemacht hat, reichte vielleicht noch nicht an die Bühnenpräsenz seiner Kollegen heran, sein trockener Humor kam in Moers trotzdem gut an, ob er nun über Pfannkuchenteig aus der Flasche, den Schweizer Zugverkehr, übers Alter oder Gärtnern sinnierte. Als echter Humor-Kracher entpuppte sich der Wolli, den Perlinger als erwachsene Ausgabe von Michel aus Lönneberga vorstellte. Einfach genial, wie er auf 23 zusammengeklebten Blockflöten das Stück „Over the Rainbow“ spielte, weil es zur Panflöte nicht ausgereicht hatte, oder auf der Nasenflöte „Sag mit Quando, sag mit wann“ – und nebenbei über McDonald’s schwadronierte oder aus Welthits urkomische deutsche Verse heraushörte. Deutlich poetischer ging es bei Lucchettino aus Italien zu. Das Duo erhob das Scheitern zur Kunst: Alles geht schief, das Publikum lacht – über von selbst umknickende Mikrophonstangen, eine Küsschen-Parade, fliegende Socken und Schuhe und diverse Fehlschläge im magischen Fach. Zu den Festival-Höhepunkten gehörte der Wallclown alias Tobias Wegner, der in seiner selbst gezimmerten Box Artistik mit Illusion verband. Sein Humor basierte auf eine simple Verdrehung der Perspektive. Die Live-Projektion zeigt das Geschehen auf der Bühne – aber einmal um 45 Grad gedreht. Und so geschehen wundersame Dinge wie die Überwindung der Schwerkraft. Da schwebt plötzlich der Wallclown wie ein Fakir in der Luft.

Ein weiterer Publikumsliebling war Özgur Cebe am Freitagabend. „Ich bin ein Deutscher im Körper eines Ausländers.“ Er wisse nie, ob er einen Bart tragen solle oder keinen. Seine armenische Wurzel sage ja, seine kurdische nein. Aber wenn er als Kurde sein Messer herausholen wolle, um den Bart zu stutzen, sage seine Wurzel als Türke nein, berichtete er. Besonders stark zeigte sich der Comedian, als er über Religionen philosophierte. Im Judentum habe Moses das Wasser des Roten Meers geteilt, im Christentum Jesus das Brot mit seinen Jüngeren. Dann habe Mohammed Dönerfleisch in das geteilte Brot gelegt und gesagt: „Is(s) La(m)m“. So sei das Wort Islam entstanden, erzählt der Deutschtürke.