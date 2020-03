Im September in Moers : Comedy Arts Festival endet mit spektakulärer Show

Etwas Neues zum Schluss hat sich die Leiterin des Moerser Comedy Arts Festivals, Betti Ixkes, für ihre zweite Ausgabe, die vom 17. bis 20. September stattfinden wird, einfallen lassen: Das Festival solle an besagtem Sonntag mit einer spektakulären Show für die ganze Familie zu Ende gehen, verkündete sie am Dienstag im Bollwerk.

So geschehen auch im Anschluss an die Gala im Juni vergangenen Jahres in Berlin mit der jüngsten Absolventenshow „Spin!“ des Ausbildungsjahrgangs 2018/19. „To spin“ kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt so viel wie „drehen“. Die in Moers zu sehenden Artisten werden dann zeigen, „dass sie den Dreh raus haben“, wie über sie wortverspielt gesagt wurde, und sich alles in der Show ums Drehen drehe. Ihr Motto: „Alles ist rund und kreist.“ Regisseur dieser Show ist der Kabarettist und Schauspieler Karl-Heinz Helmschrot, der 2016 mit „Fas(s)t Faust“ auf dem Comedy Arts Festival zu sehen war und im selben Jahr auch die Absolventenshow „Initial“ inszeniert hatte. Diesmal arbeitete er mit neun Absolventen, die insgesamt sieben Nummern zu einem zweistündigen Programm verarbeiteten, das aus Jonglagen mit Ringen, Keulen und Diabolos, aus Luftakrobatik an Strapaten sowie aus Artistik mit Hula-Hoop-Reifen und einem Vertikaltuch besteht.