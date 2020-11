Präsenzunterricht während der Pandemie : CO2-Messgeräte an Moerser Schulen ausgeliefert

Die Geräte zeigen an, wann der Kohlenstoffdioxid-Gehalt in der Luft zu hoch wird. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Am Montag ist eine erste Teillieferung der Geräte in der Grafenstadt ankommen. Diese werden jetzt auf die Schulen verteilt und in der Praxis getestet.

Von Julia Hagenacker