Gesunde Luft zum Selbstkostenpreis : Wie die Hans-Lenhard-Schule in Moers an einen CO²-Ampel-Bausatz kam

Wie die Hans-Lenhard-Schule in Moers an einen CO²-Ampel-Bausatz kam

Neukirchen-Vluyn/Moers Der IT-Verein UN-Hack-Bar stellte die kostengünstigen Bausätze für 35 Euro ursprünglich Schulen im Kreis Unna zur Verfügung. Die Moerser Schule reagierte sofort.

(RP) „Achtung, es ist gelb!“, ruft Schüler Leon mit einem wachsamen Blick auf den kleinen Kasten, der neuerdings in den Klassenräumen der Hans-Lenhard-Schule steht. Sofort sind einige Schüler und Lehrer an den Fenstern und öffnen sie.

Der kleine Kasten ist eine CO²-Ampel. Er startet morgens mit einem dezenten grünen Licht und einer Zahlenanzeige um die 400. Was auch immer diese Zahl genau bedeutet, auf jeden Fall ist alles im grünen Bereich, die Atemluft ist sauerstoffreich. Im Laufe des Unterrichts, währenddessen Schüler und Lehrer regelmäßig atmen, steigt der Wert und die Ampel schaltet um auf ein leuchtendes Gelb: Der CO²-Anteil in der Raumluft ist zu hoch – also lüften. Nach wenigen Minuten Stoßlüften schaltet die Ampel wieder auf grün; der CO²-Wert hat sich wieder gesenkt.