Veranstaltung in Moers Jetzt für den City-Trödel im Mai bewerben

Nach dem erfolgreichen Start der Trödelsaison in der Moerser Innenstadt am Sonntag können sich Interessenten bereits für den nächsten Moerser City-Trödel am Sonntag, 26. Mai bewerben. Die Bewerbung erfolgt über das Online-Bewerbungsformular auf www.moers-marketing.de, das bis Sonntag, 31. März, freigeschaltet ist, teilte Moers Marketing mit.