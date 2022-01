Chefarzt Thomas Voshaar aus Moers : „Wir müssen mit Corona leben“

Ärzte untersuchen einen Patienten auf einer Covid-Intensivstation (Symbolbild). Die Patientenzahlen dort nähmen derzeit ab, sagt Thomas Voshaar. Foto: dpa/Bodo Schackow

Moers In einem von sechs weiteren Medizinern und Wissenschaftlern unterzeichneten Positionspapier erklärt der Chefarzt der Lungenklinik am Bethanien-Krankenhaus, warum er den Kampf gegen Corona für aussichtslos hält – und was wir jetzt tun sollten.