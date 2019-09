Moers : Charmante „Sinatra-Story“ im Martinstift

Jens Sörensen erinnerte an den legendären Entertainer und sein wechselvolles Leben.

Eine große Leinwand mit der Skyline von New York zog die Blicke der zahlreichen Konzertbesucher auf sich, die am Samstagabend den Kammermusiksaal der Moerser Musikschule betraten. Auf einer weiteren Leinwand, die ebenfalls auf der Bühne des Martinstifts aufgestellt worden war, war hingegen das breite Lächeln des jungen Frank Sinatra zu sehen. Der Sänger und Entertainer Jens Sörensen hatte die Gäste zur „Sinatra Story“ in den Kammermusiksaal eingeladen, um mit ihnen gemeinsam eine „musikalisch-biographische Zeitreise“ durch das Leben des amerikanischen Musikers zu unternehmen. Dabei schlüpfte Jens Sörensen mit Smoking, Fliege und Hut stilecht in die Rolle Sinatras, präsentierte unterhaltsam und charmant Informationen aus dem Leben des Musikers und sang zahlreiche seiner bekanntesten Klassiker.

Während der Song „It was a very good year“ als musikalischer Leitfaden diente, der gesanglich immer wieder aufgegriffen wurde, zeichnete Jens Sörensen die Höhen und Tiefen des außergewöhnlichen Lebensweges Sinatras, vom jungen „Frankieboy“ bis zum ergrauten „Old Blue Eyes“, in einigen Stationen nach. Seine Gesangseinlagen vermittelten dabei ein wenig von dem glamourösen Flair, das die großen Sinatra-Shows in den USA ausgezeichnet haben muss. Die großen Song-Klassiker „Fly me to the Moon“, „Summer Wind“, „Strangers in the Night“, „That‘s Life“, My Way“ oder „New York, New York“ durften dabei natürlich nicht fehlen.