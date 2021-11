Davit Arican aus Moers : CDU und TV-Gartenprofi wollen Kreisverkehre umgestalten

Moers Der Plan: Möglichst viele, wenn nicht sogar alle Kreisverkehre in der Grafenstadt umweltfreundlich und nachhaltig begrünen. Wo das Projekt startet, wie sich Gartenbauunternehmen beteiligen können.

Es ist der Wunsch vieler Bürger und das oft propagierte Ziel der Politik: Moers soll grüner werden – nachhaltig grüner. Zusammen mit TV-Landschaftsarchitekt Davit Arican – bekannt aus der ZDF-Doku „Duell der Gartenprofis“ – will die CDU-Fraktion im Rat jetzt einen Schritt in diese Richtung machen. Der Plan: Möglichst viele, wenn nicht sogar alle Kreisverkehre in der Grafenstadt umweltfreundlich und nachhaltig begrünen.

Landschafts- und Gartenbaubetriebe, aber auch Gärtnereien, die Interesse haben, weitere Kreisverkehre im Stadtgebiet nach diesem Prinzip zu bepflanzen, können sich ab sofort an Davit Arican, die CDU-Fraktion im Rat oder an den Bürgermeister wenden. Arican bietet im Zweifel auch unentgeltliche planerische Unterstützung an. Darüber, welche Gestaltungsvariante am Ende an der Homberger Straße umgesetzt wird, will er am liebsten die Moerser entscheiden lassen – per Abstimmung auf Facebook und Instagram.