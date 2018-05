Moerser Fraktion „Die Grafschafter“: CDU spielt Kultur gegen Sport aus

Moers Die Fraktion "Die Grafschafter" hat kritisch auf Äußerungen von CDU und FDP zum Weißen Haus und zum Terheydenhaus reagiert.

"Dass das Terheydenhaus nicht abgerissen werden darf, weil es Teil der Förderungsbedingungen für die Finanzierung der Umgestaltung des Schlossumfeldes ist, sollte auch der FDP bekannt sein", sagt Fraktionschef Claus Peter Küster. "Viel wichtiger ist aber, dass alle Gebäude dieses Ensembles am Kastellplatz, und dazu gehört auch das Weiße Haus, in städtischer Hand bleiben und einer Nutzung zugeführt werden, die von öffentlichem Interesse ist, das heißt, zugänglich für die Bürgerschaft und für die interessierte Besucherschar."

Dazu, so Küster, gehörten dann mit dem Schlosstheater auch das Standesamt und die MoersMarketing GmbH. Letztere sei derzeit am Ende der Altstadt untergebracht und müsse eine Miete an Dritte zahlen.