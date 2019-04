Die Politik will Pflöcke setzen : CDU: Pattberg-Realschule vergrößern statt verkleinern

Die Politik will Pflöcke setzen

Moers Die CDU-Fraktion tritt einer Verringerung der Zügigkeit an der Heinrich-Pattberg-Realschule entgegen. Im Zuge der geplanten Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an der einzigen Moerser Realschule schlage die Fachverwaltung vor, dass künftig nur noch drei Eingangsklassen gebildet werden sollen, bislang sind bis zu vier Klassen möglich.

Der Rat der Stadt soll am Mittwoch entscheiden.

„Wir sind dafür, die Vierzügigkeit beizubehalten und so aus- und umzubauen, dass auch der Bedarf eines fünften Zuges ab Klasse sieben, wenn Abschulungen, ein schlimmer technischer Begriff, von Gymnasien an die Realschule stattfinden, abgedeckt werden kann“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Brohl. „Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass die städtischen Prognosen zu Geburtenentwicklung, Zuzug und anderen externen Gegebenheiten sowie Aktualitäten, beispielsweise bei der Kindergartenbedarfsplanung, ad absurdum geführt wurden und hier wird eben eine Entscheidung für die nächsten 30 Jahre getroffen.“